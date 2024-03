Milano: Abi, assegnati i “Premi per l’innovazione nei servizi bancari” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, tra le altre, sono state presentate iniziative volte al potenziamento dei canali digitali, al sostegno delle imprese sul territorio, alla sostenibilità, alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura aziendale e alla prevenzione dei rischi connessi alle frodi informatiche. Questi i premiati emersi dalla selezione effettuata dal Comitato Tecnico Scientifico di esperti e dalla Giuria di rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha identificato otto vincitori per le categorie previste dal Regolamento: Premio Innovazione per i canali di relazione con la clientela al progetto "Piùcredix, come coniugare la tecnologia con la relazione con clientela per una banca di territorio" presentato da Banca Popolare del Lazio; (segue) (Com)