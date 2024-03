Milano: Abi, assegnati i “Premi per l’innovazione nei servizi bancari” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Premio Innovazione per la comunicazione al progetto "In Spiccioli" presentato da Credit Agricole Italia; Premio Innovazione per la cyber security al progetto "Independent Joint Technical Assessment on Common Third Parties in The Financial Sector" presentato da Deutsche Bank; premio Innovazione per la diffusione della cultura aziendale e lo sviluppo di competenze al progetto "UniCredit University" presentato da UniCredit. La Giuria ha inoltre assegnato una Menzione Speciale ai progetti: "New Cash Management Program" presentato da Intesa Sanpaolo; Conto Credem Link. Campagna di comunicazione "Come ti senti quando" presentato da Credito Emiliano e LUDI – Ludicizzazione e Interactive awareness frodi" presentato da Gruppo BCC Iccrea (Com)