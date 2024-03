Fvg: Fedriga, a Smau promuoviamo ecosistema scientifico e innovazione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere l’ecosistema scientifico e tecnologico e la capacità di innovazione del Friuli Venezia Giulia all’estero. È l’obiettivo ribadito dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, in questi giorni a Londra per partecipare allo Smau, la fiera dedicata all'innovazione per imprese, startup, enti pubblici e abilitatori. "Il Friuli Venezia Giulia, con il suo a sistema di start up è stato certificato tra le migliori Regioni in Italia per la sua capacità di innovare, grazie a piccole realtà molto dinamiche che dobbiamo sempre più promuovere e far conoscere a livello internazionale”; ha detto Fedriga rivolgendosi a oltre duecento persone dell'ecosistema dell'innovazione italiano e britannico che hanno partecipato all’evento organizzato nella sede dell’ambasciata italiana da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in collaborazione con Smau e ITA-Italian Trade Agency. “Anche a Londra – ha spiegato - intendiamo promuovere la posizione geografica strategica del Friuli Venezia Giulia per l'accesso ai mercati comunitari, un ecosistema scientifico e tecnologico avanzato, il nostro sistema coordinato di incentivi alle imprese e la presenza a Trieste dell'unico porto franco internazionale dell'Unione europea. Questi – ha aggiunto - sono tutti fattori che rappresentano una grande opportunità e che hanno permesso in pochi anni alla nostra Regione di crescere nell'attrazione degli investimenti esteri passando dal 2 per cento circa al 6 per cento sul totale nazionale in pochi anni”. (Frt)