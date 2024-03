Camera: domani audizione De Bolle su Ue e gestione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 27 marzo, alle 15:10, presso l'aula della commissione Affari esteri della Camera, la commissione Affari costituzionali, nell'ambito dell'esame dell'atto dell'Unione europea Com(2023)146 recante "Comunicazione della commissione europea che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere", svolge l'audizione in videoconferenza di Catherine De Bolle, direttrice esecutiva dell'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)