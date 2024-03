Salute: da Regione Lazio il progetto "Calma sensoriale", a favore dei soggetti autistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, assieme al vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e all'Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, domani 27 marzo, presso la sala Tevere della sede di via Cristoforo Colombo, presenteranno "calma sensoriale", un progetto a favore dei soggetti autistici, volto a creare ore di calma sensoriale nei negozi. Il progetto è stato ideato dall'associazione ScopriAmo l'Autisimo, alla quale hanno già aderito i supermercati della catena Elite, le farmacie comunali Farmacap e diversi McDonald's. Gli esercizi commerciali aderenti affiggeranno una locandina dove sono indicati i giorni della settimana e gli orari durante i quali fare la spesa sarà «facile per tutti». Si tratta di due ore a settimana, nella fascia oraria e nel giorno deciso dall'esercente. Nello specifico, i punti vendita elimineranno la musica e abbasseranno le luci. In particolare, quelle al neon creano fastidi sensoriali importanti. (segue) (Com)