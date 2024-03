Baltimora: sei persone ancora disperse dopo il crollo del ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi sono impegnate nella ricerca di sei persone che rimangono disperse dopo il crollo del ponte Francis Scott Key a Baltimora, in Maryland. Lo hanno comunicato i servizi di emergenza intervenuti a seguito dell’incidente, aggiungendo che due persone sono già state tratte in salvo. Una di queste sarebbe in gravi condizioni. Il crollo del ponte è avvenuto a seguito della collisione con la nave portacontainer Dali, battente bandiera di Singapore, che uscendo dal porto della città ha “perso propulsione” e ha anche allertato le autorità in merito alla possibilità di un incidente. Stando ad un rapporto pubblicato dall’Agenzia per la sicurezza delle reti e delle infrastrutture (Cisa), l’equipaggio avrebbe comunicato alle autorità portuali di avere perso il controllo delle nave, prima della collisione che ha causato il crollo del ponte. (segue) (Was)