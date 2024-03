Milano: Ali di Leonardo e Sedicimedia donano uova di Pasqua a Ponte Lambro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’associazione Ali di Leonardo, che attualmente non ha più una sede operativa nel quartiere di Ponte Lambro, continua senza sosta nell’aiutare, gratuitamente, i più fragili e i bambini, persone che non hanno diritti e sostegni sanitari e, per questo, giovedì 28 marzo, alle ore 17:30, torneranno a Ponte Lambro per regalare uova di Pasqua.“Il nostro cuore è rimasto tra la gente di Ponte Lambro, dove abbiamo incontrato l’umanità tra gli abitanti delle case popolari. Dignità e gentilezza dentro la fatica e il disagio che molti vivono ogni giorno della loro vita. Ali di Leonardo ha sempre portato a queste persone sostegno e aiuto, per questo ha deciso di tornare nel quartiere per donare le uova di Pasqua ai bambini, grazie all’associazione Sedicimedia e ai ragazzi della Curva del Milan”, dichiara Gabriella Scrimieri, Presidente Associazione Ali Di Leonardo Odv. (segue) (Com)