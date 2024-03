Milano: Ali di Leonardo e Sedicimedia donano uova di Pasqua a Ponte Lambro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le uova saranno donate davanti alla Farmacia Manca, via Giacinto Menotti Serrati 12, a Milano. “Il dottor Marco Manca, e sua moglie, la dottoressa Marilena Tenconi, da sempre aiutano famiglie del quartiere, conoscono la storia di Ponte Lambro e sono stati sempre nostri alleati nell’aiutare il prossimo - continua la Presidente Scrimieri- hanno sempre compreso l’importanza di fare rete avendo come obiettivo il sostegno delle famiglie in difficoltà”. Sedicimedia APS è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata nella primavera del 2019 grazie alla volontà di sette amici e professionisti provenienti da tutta Italia. Si pone come obiettivo primario il sostegno delle fasce deboli della società attraverso l’ascolto costante delle esigenze dei territori dove opera e delle Istituzioni di riferimento. (Com)