Nato: Cavo Dragone, è il solo e vero nostro scudo per difesa di libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato è “il solo e vero scudo di cui disponiamo per difendere la libertà e la democrazia”. Lo ha detto il capo dello Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, durante un’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “Il fianco est dell’Alleanza è una priorità. La prima lezione da trarre dalla guerra in Ucraina è che la difesa della libertà è doverosa, necessaria e riguarda tutti”, ha affermato cavo Dragone. “L’aria che si respira in Ucraina, o in Stati vicini come la Moldova o la Georgia, dove sono stato recentemente, è resa soffocante non solo dalla pressione militare russa, che non risparmia centri abitati e infrastrutture civili, ma anche da una narrativa fuorviante e incalzante a tutti i livelli, che attraverso il dominio cibernetico ha l’obiettivo di condizionare il libero arbitrio e quindi le libertà democratiche che ne discendono, che non possiamo permettere che vengano negate”, ha aggiunto il capo di Stato maggiore. (Res)