Gaza: ministro Difesa Israele a Blinken, operazioni proseguiranno fino a liberazione ostaggi

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha detto al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che Israele continuerà le operazioni militari nella Striscia di Gaza finché tutti gli ostaggi detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas non saranno liberati. “Durante la nostra discussione, ho sottolineato che Israele non cesserà di operare a Gaza fino al ritorno di tutti gli ostaggi. Solo una vittoria decisiva metterà fine a questa guerra”, ha scritto Gallant su X (ex Twitter). (Res)