Svezia: ministro Esteri Billstroem, minaccia terroristica va presa sul serio

- La minaccia del terrorismo deve essere sempre presa sul serio. Lo ha affermato il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstroem, in visita in Finlandia. In Svezia, ha spiegato il ministro, l'allerta per il terrorismo è simile a quella di altri Paesi ma il livello di minaccia è stato aumentato, sulla base delle valutazioni della polizia di sicurezza (Sapo). Billstroem ha tenuto dei colloqui con il ministro degli Esteri Elina Valtonen a Helsinki, centrati tra l'altro sulla situazione in Ucraina e a Gaza. Il capo della diplomazia svedese ha sottolineato come sia cruciale il successo del percorso di adesione dell'Ucraina all'Ue. "Non c'è alternativa all'adesione perché il posto dell'Ucraina è in Europa", ha detto Billstroem. Anche secondo Valtonen, ripresa dall'emittente "Yle", l'Unione europea diventerà più forte con l'adesione dell'Ucraina. (Sts)