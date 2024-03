Istat: Furfaro (Pd), governo riferisca su dati povertà disarmanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat che sono usciti ieri sulla povertà sono "disarmanti e non riguardano solo un aumento dell'inflazione. Anche secondo Coldiretti i poveri, che per mangiare devono andare alle mense allestite per la carità, sono circa 3 milioni e 100 mila persone, di cui 600 mila sono bambini". Lo ha detto il capogruppo democratico in commissione Affari sociali e componente della segreteria nazionale del Pd, Marco Furfaro, intervenendo nell'aula della Camera. "Abbiamo toccato un record: tante volte si è sentito dai banchi della maggioranza e del governo utilizzare la parola Italia con la 'I' maiuscola, la parola 'Patria' con la 'P' maiuscola, la parola 'Nazione'. Tante volte si è utilizzato a sproposito il nostro Paese per vantarsi purtroppo di risultati che non ci sono - ha aggiunto -. Ci avete raccontato per mesi che il vostro primo scopo era 'prima gli italiani e i più fragili', è finita che vi siete occupati di farina di insetti, carne coltivata, rave e di fare battutine che avete eliminato il reddito di cittadinanza lasciando famiglie in povertà assoluta. Avete tagliato 400 milioni ai fondi per persone con disabilità, definanziato il fondo affitti. Avete lasciato soli gli italiani. Per queste ragioni chiediamo al governo un'informativa urgente", ha concluso Furfaro. (Rin)