Difesa: Cavo Dragone, rischio disinformazione Russia nelle elezioni in Italia

- Le tornate elettorali che interesseranno anche l’Italia, come altri Paesi dell’Europa e del Mediterraneo allargato, potrebbero costituire l’occasione per un intensificarsi della strategia di disinformazione da parte della Russia, con l’obiettivo di disorientare le opinioni pubbliche. Lo ha detto il capo dello Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, durante un’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato. “È evidente che si contrappongono due visioni antitetiche della realtà e del mondo, e noi non possiamo permetterci tentennamenti: ne va del nostro modello di vita e dei nostri valori democratici”, ha affermato Cavo Dragone. “In tale scenario, saremo chiamati a sostenere sforzi Nato e Ue in Paesi come per esempio Moldova e Georgia, per rafforzarne le istituzioni e accompagnare il processo di avvicinamento euroatlantico”, ha aggiunto il capo di Stato maggiore. (Res)