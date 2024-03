Speciale energia: ministro Esteri ungherese, non dipendiamo da transito di gas russo via Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria non ha bisogno del transito del gas russo attraverso l'Ucraina perché le forniture arrivano lungo il gasdotto Turkish Stream. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto. “Penso che la costruzione del Turkish Stream insieme a Serbia, Turchia e Bulgaria sia stata un’eccellente decisione. Ora (il gasdotto) garantisce la sicurezza delle nostre forniture di gas, quindi non abbiamo bisogno del transito attraverso l'Ucraina. Non importa in effetti per noi cosa deciderà l'Ucraina sul transito del gas russo", ha aggiunto Szijjarto. Il ministro ha aggiunto che Budapest aumenterà ulteriormente le forniture di gas dalla Russia lungo il Turkish Stream. "L'anno scorso abbiamo ottenuto 5,6 miliardi di metri cubi, quindi c'è ancora spazio per un aumento", ha osservato Szijjarto. (Rum)