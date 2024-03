Speciale energia: Zucconi (Fd'I), bene Meloni su Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Italia è un’enorme fonte di energia pulita, in primis il Mezzogiorno, e ha fatto bene il presidente Meloni a sottolinearlo anche in occasione della firma di accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Molise. La politica energetica che stiamo portando avanti va nel verso giusto, soprattutto in un momento storico dove i conflitti in Ucraina da una parte e in Medio Oriente dall’altra, stanno minando gli approvvigionamenti di energia”. Lo scrive, in una nota, il responsabile del settore Energia alla Camera di Fratelli d’Italia e deputato, Riccardo Zucconi. (Com)