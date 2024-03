Speciale energia: ministro Algeria, al via lavori per centrale solare da 200 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, ha inaugurato l'inizio dei lavori per la costruzione di una centrale solare da 200 megawatt nella regione di Ouled Djellal, nel nord del Paese. Lo rende noto un comunicato stampa del ministero dell'Energia in cui si apprende che il progetto, situato su un sito di 400 ettari nella località di Tendla, dovrebbe essere completato e consegnato entro 14 mesi. Il progetto fa parte di un programma per la costruzione di 15 centrali solari con una potenza totale di 2.000 megawatt, ciascuna con una capacità compresa tra 80 e 220 megawatt, distribuite in 12 wilaya (province) del Paese, ovvero Béchar, M'Sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Laghouat, Ghardaia, Tiaret, El Oued, Touggourt, El Megheir, Biskra e Ouled Djellal. (Ala)