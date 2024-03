Speciale energia: ministro Esteri Szijjarto, inizieremo a ricevere gas turco dal primo aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria inizierà a ricevere il gas naturale turco dal primo aprile. Lo ha annunciato il ministro degli Affari esteri e dell'Ungheria, Peter Szijjarto, dopo i negoziati con il ministro dell'Energia e delle Risorse naturali della Turchia, Alparslan Bajraktar, svoltisi durante il forum internazionale “Atomexpo-2024” a Sochi. In precedenza, Ungheria e Turchia avevano firmato un accordo per la fornitura di 275 milioni di metri cubi di gas turco nel 2024. “Si avvicina il primo aprile, un giorno storico per la cooperazione energetica turco-ungherese, poiché inizierà il trasporto del gas naturale turco in Ungheria. Secondo l'accordo, nei prossimi mesi arriveranno 275 milioni di metri cubi di gas, il che farà dell'Ungheria il primo Paese non vicino alla Turchia ad iniziare ad esportare gas naturale turco", ha scritto il ministro degli Esteri sulla sua pagina Facebook. “La Turchia ha svolto un ruolo importante nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Ungheria, ma finora solo come via di transito. Ora diventerà anche un Paese di origine”, ha aggiunto Szijjarto. (Rum)