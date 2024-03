Speciale energia: Germania, approvato parco eolico nel Mar Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio statale per l'agricoltura e l'ambiente del Meclemburgo-Pomerania anteriore ha approvato la costruzione del parco eolico di Gennaker nel Mar Baltico, al largo della costa settentrionale della penisola di Fischland-Darss-Zingst. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 103 turbine eoliche saranno erette nelle vicinanze del Baltic 1, il primo parco eolico a uso commerciale al largo della costa tedesca del Baltico, entrato in funzione nel 2011. Il sito di Gennaker ha una potenza nominale totale di 927 megawatt. Insieme alle turbine verranno installate due piattaforme per sottostazioni, che raccoglieranno l'energia eolica e la indirizzeranno verso terra. Come il Baltic 1, l'infrastruttura di Gennaker è oggetto di controversie nella regione, perché si teme che possa avere conseguenze negative per il turismo e l'ambiente. A oggi, sono sei i parchi eolici in funzione al largo della costa tedesca del Mar Baltico con una potenza complessiva di 1.400 megawatt. All'inizio del 2023, la produzione di energia eolica nelle acque del Baltico e del Mare del Nord sotto sovranità della Germania ammontava a circa 8.500 megawatt. Secondo i piani del governo federale, l'obiettivo è aumentare il totale a 30 mila megawatt entro il 2030. (Geb)