Speciale energia: Usa, governo investirà 6 miliardi nella decarbonizzazione delle industrie inquinanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden si è impegnata ad investire sei miliardi di dollari in misure tese a ridurre le emissioni responsabili del riscaldamento globale legate ad alcune delle industrie più inquinanti. Il dipartimento dell’Energia ha spiegato in una nota che i fondi riguardano 33 progetti in settori diversi: dalla produzione di alluminio a quella del cemento, fino ad arrivare al comparto chimico, siderurgico e metallurgico. Alcuni di questi comprendono anche il settore agroalimentare, ad esempio con iniziative di transizione verso l’energia elettrica per la società Kraft Heinz. Nel complesso, i progetti dovrebbero portare ad una riduzione delle emissioni inquinanti annuali pari a circa 14 milioni di tonnellate metriche. “Grazie alle tecnologie di nuova generazione in materia di decarbonizzazione, gli Stati Uniti continueranno ad essere il Paese più competitivo al mondo”, ha detto la segretaria Jennifer Granholm. Le compagnie che riceveranno i fondi includono anche ExxonMobil, Dow Chemical e Unilever. (Was)