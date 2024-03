Russia: procuratore generale, nel 2023 reati commessi da migranti cresciuti del 75 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il numero di reati commessi da migranti in Russia è aumentato del 75 per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha detto il procuratore generale russo, Igor Krasnov. "La questione della lotta contro i reati dei migranti illegali resta rilevante. In totale, il numero di crimini che commettono è aumentato di tre quarti, a 21.900", ha spiegato Krasnov in una riunione. Il procuratore ha esortato i pubblici ministeri ad analizzare la situazione e prendere decisioni equilibrate basate "sulla necessità di garantire la sicurezza dei cittadini e i benefici economici dell'utilizzo di manodopera straniera". (Rum)