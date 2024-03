Stellantis: Grimaldi (Avs), crea il deserto, ma non vuole risponderne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siglato l'accordo tra Stellantis e sindacati metalmeccanici per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo. Fatti in totale contrasto con le parole di Tavares sul rilancio di Mirafiori e dell'automotive italiano. Dove sono i nuovi modelli? La fine della cassa è l'incentivo ad andarsene? La desertificazione continua e Stellantis spera solo di non risponderne mai". Lo ha detto il vicecapogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. (Rin)