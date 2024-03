Rifiuti: Piantedosi, ogni iniziativa per tutelare salubrità ambiente contro mafie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alle mafie e la riaffermazione della legalità costituiscono “snodi cruciali per la salvaguardia di una dimensione fondamentale della nostra vita quotidiana, come la salubrità ambientale”. A dirlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. Si tratta di tematiche “rispetto alle quali il mio fermo intendimento è mettere in campo qualsiasi iniziativa idonea a sviluppare politiche ad ampio raggio, in collaborazione con i diversi livello di governo del territorio. Questo - ha aggiunto - nella consapevolezza che la criminalità organizzata rappresenta un fattore in grado di produrre sottosviluppo dal punto di vista economico e sociale”. (Rin)