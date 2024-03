Repubblica Ceca: presidente Pavel, importante avere un ambasciatore in Russia nel lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ importante per la Repubblica Ceca avere un ambasciatore in Russia nel lungo termine. Lo ha detto il presidente ceco, Petr Pavel, che oggi ha fatto visita alla sede del Servizio di informazione e sicurezza (Bis). “Da molto tempo percepisco l’importanza di avere una rappresentanza diplomatica a livello di ambasciatore in Russia. La questione è se la situazione è adatta in questo momento”, ha spiegato Pavel. L’attuale ambasciatore ceco a Mosca, Viteslav Pivonka, è stato nominato dal precedente governo ed è tornato ormai da mesi nella Repubblica Ceca. L’esecutivo del premier Petr Fiala ne valuta la sostituzione da tempo ma il contesto internazionale, stante la guerra in Ucraina, è delicato. Il protocollo diplomatico richiede l’approvazione della Federazione Russa a una nuova nomina. Inoltre, il nuovo ambasciatore dovrebbe presentare in una cerimonia le sue credenziali al presidente russo, Vladimir Putin. (Vap)