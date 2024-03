Governo: M5s, spot Albania costerà 11 mila euro l'anno a migrante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I bandi ufficiali pubblicati dal Viminale smascherano le bugie del governo che parlava di 36 mila migranti l'anno gestibili nei futuri centri albanesi: i documenti parlano di una capienza massima, a regime, di 1.024 migranti. Questo significa che, quand'anche il turnover mensile fosse rispettato, in Albania transiterebbero circa 12 mila migranti l'anno. Calcolando che la spesa complessiva per il contribuenti italiani sarà di almeno 650 milioni per cinque anni, ogni hanno pagheremo circa 11 mila euro per la gestione di ognuno di questi migranti. Quasi il doppio del reddito di cittadinanza medio abolito dalla Meloni per i cittadini italiani". Lo dichiarano i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato che concludono: "Soldi che non finiranno certo nelle tasche dei migranti - speriamo non in quelle della mafia albanese - che i cittadini italiani pagheranno per finanziare questo inutile e assurdo spot elettorale della Meloni".(Rin)