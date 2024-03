Russia: Lavrov, non ci serve aiuto occidentale nelle indagini sul Crocus City Hall

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia condurrà le indagini sull'attacco terroristico al Crocus City Hall, da sola senza aiuti dall'Occidente. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Non ci serve un aiuto che sarà chiaramente una manifestazione di doppi standard, e, molto probabilmente, sarà diretto a promuovere una teoria conveniente per l'Occidente, secondo cui lo Stato Islamico (Is) è colpevole, e l'Ucraina non ha nulla a che fare con questo. Dirò di nuovo: ce la faremo da soli", ha affermato il ministro. (Rum)