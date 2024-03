Lombardia: Trenord, nel weekend di Pasqua tornano le "Gite in treno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Itinerari treno ed esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente: questo il programma di Trenord per la primavera e l'estate 2024, che prenderà il via con il weekend di Pasqua e Pasquetta. Le proposte proseguono il percorso avviato dall'azienda ferroviaria per promuovere l'uso del treno nel tempo libero e incentivare un turismo sostenibile senz'auto in Lombardia. Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico "è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo. Questo è un passo fondamentale per un futuro più sostenibile – dichiara Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale Trenord". Da anni "lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi: nel 2023, in 10,6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81mila hanno scelto gli itinerari delle "Gite in treno", +32 per cento rispetto al 2022. Quest'anno vogliamo crescere ancora, grazie a nuovi prodotti, più corse verso i laghi e i 'Treni del mare'", conclude. (segue) (Com)