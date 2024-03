Lombardia: Trenord, nel weekend di Pasqua tornano le "Gite in treno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la primavera tornano le "Gite in treno" di Trenord, itinerari che uniscono al viaggio esperienze di visita, divertimento, cultura, arte, sport. L'ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno e battello sui grandi laghi lombardi – Como, Maggiore, Garda, Iseo – e pacchetti che uniscono al viaggio l'ingresso ai più grandi parchi divertimenti della regione. Le proposte sono rivolte anche agli sportivi: fra gli altri, il biglietto "Viandante sul lago", che comprende il viaggio in treno fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking "Sentiero del Viandante". Saranno aggiunte due corse sulla linea Milano-Gallarate-Arona-Domodossola e due sulla linea Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago, per aumentare i collegamenti fra la città di Milano e il Lago Maggiore. Due corse in più circoleranno invece sulla linea Milano Cadorna-Como Lago, per i turisti diretti sul Lario. Questi potenziamenti si affiancano alle sette corse aggiuntive introdotte negli anni scorsi nei giorni festivi sulla linea Milano-Brescia-Verona, che raggiunge il Lago di Garda, e che ora sono state inserite stabilmente nell'orario. (segue) (Com)