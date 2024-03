Lombardia: Trenord, nel weekend di Pasqua tornano le "Gite in treno" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 30 marzo ripartono anche i "Treni del mare", che torneranno a collegare Lombardia e Liguria ogni sabato e nei festivi. I "Treni del mare" da Milano e da città come Bergamo, Treviglio, Como, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Pavia e Voghera porteranno i passeggeri direttamente alle spiagge della Riviera di Levante e di Ponente. L'offerta sarà di cinque coppie di treni al giorno, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord. I biglietti per i "Treni del mare" si possono acquistare in tutte le biglietterie Trenord, comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Bergamo, Treviglio, Como San Giovanni, Monza, Seregno, Gallarate, Busto Arsizio FS, Legnano, Pavia, Voghera, stazioni servite dalle corse. Non è prevista la prenotazione. (Com)