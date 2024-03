Istat: Carotenuto (M5s), chiediamo informativa Meloni su numeri povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo un'informativa urgente in merito ai dati allarmanti sulla povertà pubblicati ieri dall'Istat. Numeri disastrosi per i quali vogliamo venga a riferire la prima responsabile, ossia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Se ieri a parlare erano le nostre preoccupazioni circa la cancellazione del reddito di cittadinanza, oggi lo fanno i numeri che sono da macelleria sociale: ormai sei milioni di italiani vivono sotto la soglia della povertà e oltre un milione di loro sono minori. Evidentemente le ricette propagandate da Meloni & Co. erano sbagliate, ma ciò non gli ha impedito di prendere in giro gli italiani lucrando consenso sulla pelle di chi è in difficoltà". Lo ha detto, in Aula alla Camera, il deputato del Movimento cinque stelle, Dario Carotenuto. (segue) (Rin)