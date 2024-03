Istat: Carotenuto (M5s), chiediamo informativa Meloni su numeri povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carotenuto ha proseguito: "Questo è il governo che da un lato si accanisce contro i poveri e, dall'altro, difende una ministra indagata per truffa ai danni dell'Inps e regala lo stipendio a un Brunetta non pago della sua lauta pensione: forse è merito del coraggio che ha avuto a dire che nel nostro Paese non serve un salario minimo legale. Per tutti questi motivi, chiediamo alla premier di venire in quest'Aula: lo deve al Parlamento e lo deve a tutti coloro che hanno perso ogni sussidio e sono letteralmente in mezzo alla strada a causa sua". (Rin)