Giro d'Italia: Tajani ospita la presentazione della 107ma edizione in Farnesina

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani ha preso parte alla presentazione del "107mo Giro d'Italia. L'Italia che corre", svoltasi oggi alla Farnesina. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Tajani ha evidenziato come "lo sport rafforzi la reputazione dell'Italia all'estero, contribuendo alla crescita economica e sociale del Paese grazie all'attrazione di flussi turistici e investimenti, valorizzando così il territorio". Il Giro d'Italia, ha proseguito Tajani, "rappresenta anche all'estero l'immagine di un Paese che corre verso nuovi traguardi". Il presidente di Rcs, Urbano Cairo, ha osservato che "il Giro è un grande avvenimento sportivo e un'importante vetrina di promozione del Made in Italy: tale riconoscimento eleva il Giro al ruolo di Ambasciatore dello sport italiano all'estero e conferma la vicinanza delle Istituzioni alla Corsa Rosa". Sono inoltre intervenuti alla presentazione del Giro d'Italia il Presidente di Ice - Agenzia, Matteo Zoppas, il presidente di Confindustria Ancma, Mariano Roman e, in rappresentanza delle aziende sponsor del Giro, l'amministratore delegato del Gruppo Manifattura Valcismon - Castelli, Alessio Cremonese. Testimoni d'eccezione, i campioni italiani Tatiana Guderzo e Diego Gastaldi.