Giro d'Italia: Tajani ospita la presentazione della 107ma edizione in Farnesina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione del Giro d’Italia (Torino, 4 maggio – Roma, 26 maggio), giunto alla sua 107ma edizione, si inserisce nel solco dell’intensa attività di promozione integrata che la Farnesina mette in campo in Italia e all’estero (con oltre 11 mila iniziative realizzate dalla rete Maeci solo nel 2023), in sinergia con tutti gli attori del Sistema Italia, al servizio della diplomazia della crescita. L’evento è stato inoltre occasione per annunciare la nuova campagna di comunicazione che, in raccordo con Ice - Agenzia, quest’anno verterà anche sugli elementi di innovazione, ricerca tecnologica e sostenibilità ambientale, sugli aspetti collegati alla salute e all’alimentazione, nonché sull’inclusività, essendo il ciclismo uno sport per tutti. Al termine dell’evento, il vicepresidente del Consiglio Tajani ha consegnato una pergamena e una targa al Presidente Cairo per insignire il “Giro d’Italia” del titolo di “Ambasciatore della Diplomazia dello Sport”, evidenziando come lo sport sia uno strumento di pace. Il presidente Cairo, a sua volta, ha donato al ministro una maglia rosa personalizzata. (Com)