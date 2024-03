Informazione: Barachini, costruire piano comune europeo con regole uguali per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che emerge dalla giornata di oggi è la “necessità che l'Europa e l'Italia, facciano un passo in avanti costruendo un piano comune, un campo di gioco comune con regole certe, sicure e uguali per tutti”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, a margine dell'evento di presentazione della Relazione annuale Auditel 2024, a Montecitorio. “Nessun sistema nazionale di media può vivere in un contesto disequilibrato con regole diverse e con vantaggi enormi per chi magari a livello internazionale ha altri tipi di responsabilità, può autocertificarsi e può ovviamente concorrere con condizioni totalmente diverse. Siamo in presenza di un'evoluzione continua della tecnologia, che molto spesso necessita di investimenti e risorse”, ha aggiunto Barachini, sottolineando la necessità di “mettere regole che consentano per esempio alle università italiane di sviluppare anche tecnologie che difendano il sistema dei media nazionali”. “Sappiamo che c'è un grande tema, cioè quello del calo di attenzione dei cittadini nei confronti dei media tradizionali. L'attenzione dei cittadini è spesso una notizia di sette secondi, quindi difficilmente si va a approfondire. A fronte di questa scarsa attenzione, è necessario difendere il sistema dell’informazione - che è anche un sistema di profonda occupazione del Paese - e l'informazione stessa, che è un bene fragile e fondamentale per i cittadini”, ha concluso. (Rin)