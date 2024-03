Governo: Borghi (Iv), fortissima tensione Meloni-Salvini su politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel governo siamo ai paradossi: c'è una fortissima tensione tra Meloni e Salvini su un tema rilevante come la politica estera, una evidente spaccatura che nasconde l'ambiguità di fondo della presidente del Consiglio. Giorgia Meloni deve decidere se vuole sostenere una prospettiva con Ursula von der Leyen, e quindi di entrare in una maggioranza europeista, o aprire le porte a Orban. Sono due cose che non stanno insieme". Lo ha detto a Rainews24 il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia viva al senato. (Rin)