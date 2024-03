Russia: Putin, autorità devono tenere immigrazione sotto controllo nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione dell'immigrazione in Russia deve essere sotto controllo. E' quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del consiglio dell'Ufficio del Procuratore generale. Il capo dello Stato ha chiesto ai pubblici ministeri e al ministero dell'Interno di fare la prima stesura di un sistema di misure preventive contro la criminalità, "incluso il rispetto del diritto nella sfera dell'immigrazione, che è molto importante per milioni di persone". "La situazione in questo campo deve essere sotto controllo", ha aggiunto Putin. (Rum)