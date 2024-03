Migranti: Colucci (M5s), governo svela bufala accordo con Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le bugie e la propaganda del governo Meloni hanno le gambe cortissime, ormai i cittadini l'hanno capito. Sui migranti il bilancio è veramente disastroso, non ne hanno azzeccata una. Adesso a smentire le bufale del governo Meloni sull'accordo con l'Albania è arrivato il governo Meloni. Infatti, il bando del ministero dell'Interno conferma nero su bianco quanto avevamo denunciato: altro che 36 mila migranti l'anno in Albania, i posti disponibili sono molti di meno. Il governo realizzerà in totale 1.024 posti, nella migliore delle ipotesi, se ogni mese i centri si svuotassero del tutto, in Albania andranno circa 12 mila migranti in un anno, un terzo di quelli annunciati da Giorgia Meloni e meno di un decimo di quelli sbarcati in Italia nel 2023". Lo afferma il deputato Alfonso Colucci, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera. (segue) (Rin)