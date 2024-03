Migranti: Colucci (M5s), governo svela bufala accordo con Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colucci continua: "Ma è realistico stimare che saranno molti di meno, perché è surreale pensare che l'Italia riesca a rimpatriarne tanti da garantire il pieno ricambio mensile: i numeri del 2023 dicono che i rimpatri effettivi sono pochissimi. D'altra parte, i Centri di permanenza per il rimpatrio in Italia sono già pieni nei pochi posti disponibili. Ai cittadini italiani la campagna elettorale di Giorgia Meloni per le Europee costerà più di 653 milioni di euro". (Rin)