Sardegna: Uiltrasporti, sistema continuità territoriale obsoleto e inadatto a esigenze Isola

- Il sistema di continuità territoriale sardo? Obsoleto e non aderente alle reali esigenze dell'isola. Lo dice Elisabetta Manca, segretaria regionale della Uiltrasporti. Le preoccupazioni del sindacato si concentrano sui collegamenti aerei con la Penisola e sull'aumento delle tariffe dei biglietti per i residenti. Manca ha espresso la necessità di un confronto immediato: "Non appena sarà nominato il nuovo assessore ai Trasporti – ha spiegato - occorrerà istituire un tavolo tecnico che coinvolga vettori, società di gestione degli scali e parti sociali, al fine di lavorare al prossimo bando". (segue) (Rsc)