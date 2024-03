Sanità: Gruppo San Donato, per la Giornata Mondiale della Salute oltre 500 visite gratuite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 7 aprile, presso gli ospedali del Gruppo San Donato, si celebra la Giornata Mondiale della Salute, patrocinata da GSD Foundation Ets e istituita per ricordare la nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Quest’anno il Gruppo San Donato mette a disposizione dei pazienti équipe di specialisti e strumenti diagnostici per consulti ed esami gratuiti. Questa Giornata vuole sottolineare l’importanza della prevenzione e incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano ed equilibrato. Promuovere la cultura della prevenzione e l’umanizzazione delle cure, contribuendo al benessere della persona e sostenendo la ricerca per lo sviluppo, sono gli obiettivi di GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato. (Com)