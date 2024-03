Lavoro: Brunetta (Cnel), su scala mobile possiamo dire 'avevamo ragione noi'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando intervenimmo nel 1984 con il decreto di San Valentino la scala mobile, a causa dell'inflazione a due cifre, da strumento di garanzia dei salari era diventata elemento di negatività, che incideva sul potere d'acquisto dei lavoratori. Ci fu un discrimine all'interno del sindacato, per questioni soprattutto ideologiche, con una parte minoritaria del sindacato che seguì lo slogan 'la scala mobile non si tocca'. Poi, dopo il decreto e nonostante le evidenze empiriche sui risultati della predeterminazione, secondo l'approccio indicato da Tarantelli, il Pci volle un referendum abrogativo e accadde una storia mai vista prima". Lo ha detto Renato Brunetta al convegno "Il patto che serve. L'attualità del pensiero di Ezio Tarantelli a 40 anni dall'accordo di San Valentino", organizzato insieme alla Fondazione Ezio Tarantelli e alla Cisl. "Era difficile spiegare ai lavoratori i meccanismi perversi dell'illusione monetaria. Era difficile contrastare le posizioni di chi chiedeva ai cittadini se preferissero recuperare un po' di soldi in tasca oppure bloccare alla radice la spirale inflazionistica. Sembrava una missione impossibile, ma la democrazia ha un'intelligenza superiore e oltre il 54 per cento del popolo italiano votò per il no, con un senso di responsabilità straordinario. Possiamo ben dire 'avevamo ragione noi'. Ricordiamocelo anche oggi", ha aggiunto.(Rin)