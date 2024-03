Regno Unito: Alta Corte chiede garanzie di trattamento negli Usa per Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta Corte di Londra ha stabilito che Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks, non potrò essere immediatamente estradato negli Stati Uniti. Le autorità Usa devono prima offrire garanzie sul suo trattamento, compresi i suoi diritti derivanti dal Primo Emendamento, che protegge la libertà di parola e di stampa, e la protezione dalla pena di morte, in base alla sentenza del tribunale britannico. I giudici hanno affermato che le autorità statunitensi hanno tre settimane per fornire tali assicurazioni, e successivamente ci sarà un'ulteriore udienza il 20 maggio per decidere se "sono soddisfacenti e per prendere una decisione definitiva sull'autorizzazione al ricorso". (Rel)