Imprese: Aspesi, immobiliaristi milanesi dicono no al blocco delle attività

- “Lo sviluppo immobiliare privato ha un ruolo insostituibile per mitigare l’emergenza abitativa e affrontare il problema della rigenerazione urbana in una città come Milano che, a fronte di soli 183 chilometri quadrati di territorio comunale, presenta oltre 200 aree ancora degradate e dismesse”. Questa la posizione emersa dall’adunanza e comunicata in una nota da Aspesi Unione Immobiliare – l’Associazione milanese delle società di sviluppo e promozione immobiliare – di tutte le società immobiliari – associate e non associate ad Aspesi – che realizzano operazioni di investimento e trasformazione immobiliare a Milano, per esaminare la gravissima situazione in cui versa il comparto a seguito dei recenti provvedimenti giudiziari e delle conseguenti misure assunte dalla Giunta e dalla struttura dirigenziale del Comune di Milano. È stato unanimemente condiviso che il perdurare del blocco delle operazioni immobiliari di recupero comprometterebbe la rigenerazione urbana, impedirebbe il risparmio nel consumo di suolo, determinerebbe un ulteriore rialzo dei prezzi e dei canoni delle case, in una parola il futuro stesso di Milano. (segue) (Com)