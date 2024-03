Imprese: Aspesi, immobiliaristi milanesi dicono no al blocco delle attività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’iniziativa organizzata ieri nella Canonica della Basilica di Sant’Ambrogio, hanno aderito più di 50 società immobiliari, grandi, medie, piccole, milanesi, nazionali ed internazionali, tutte estremamente preoccupate per gli ultimi accadimenti, che si inseriscono in una situazione milanese già bloccata nel settore immobiliare dall’esplosione dei costi realizzativi e dalla forte crescita dei tassi di interesse. A questo fine, l’Assemblea ha dato mandato all’Associazione di costituire un comitato ristretto di rappresentanti delle società immobiliari aderenti all’iniziativa per concordare e avviare le opportune iniziative di studio e di comunicazione volte a presentare correttamente e in forma documentata all’opinione pubblica -e quindi alle Istituzioni- la realtà del problema e le sue possibili soluzioni, fuori dalle deformazioni caricaturali correnti nell’attuale dibattito. (Com)