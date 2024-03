Roma: controlli nell'area della stazione Termini, 4 persone arrestate e 11 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4 le persone arrestate e 11 quelle denunciate dai carabinieri del Gruppo di Roma che, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, nell’area della stazione ferroviaria Termini. I militari del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato tre cittadini stranieri sorpresi dagli addetti alla sicurezza a rubare capi di abbigliamento, dopo averne forzato le placche antitaccheggio, da negozi all’interno della Galleria Forum Termini. Tutta la refurtiva, del valore di circa 600 euro, è stata recuperata. In manette è finito anche un cittadino nordafricano, fermato in via Manin e trovato in possesso di 16 involucri di hashish. Gli stessi carabinieri hanno poi denunciato a piede libero tre persone per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e altre sei per inosservanza del D.a.c.ur., emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. (segue) (Rer)