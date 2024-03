Roma: controlli nell'area della stazione Termini, 4 persone arrestate e 11 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Denunciato anche un 40enne francese che si è rifiutato di fornire le proprie generalità nel corso di un controllo all’interno della stazione ferroviaria. Sempre i carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato 10 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro. Sanzionati amministrativamente anche tre giovani trovati in possesso di modica quantità di stupefacenti, tra hashish e cocaina. Nell’area antistante la stazione Termini, i carabinieri hanno poi sanzionato, per un totale di 20.000 euro, tre cittadine peruviane e un cittadino romeno per commercio abusivo di alimenti sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni. (segue) (Rer)