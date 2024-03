Roma: controlli nell'area della stazione Termini, 4 persone arrestate e 11 denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati circa 57 chili di alimenti crudi, precotti e cotti, da porzionare e già porzionati, 71 bottiglie di bevande analcoliche, materiale per confezionamento alimenti e attrezzature per la vendita. I carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante, invece, hanno denunciato due persone: un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso e bloccato in via Giovanni Giolitti subito dopo aver tentato di impossessarsi di alcuni oggetti custoditi all’interno di un’autovettura in sosta, previa rottura del vetro deflettore, e un 20enne romano fermato, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a bordo di un motoveicolo risultato rubato. Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di 156 persone, al controllo di 74 veicoli e all’ispezione di 12 esercizi commerciali. (Rer)