Sanità: sondaggio Nursind-Swg, timore italiani su Pnrr e Autonomia differenziata (2)

Il sondaggio - si legge in una nota - ha voluto esplorare l'opinione degli italiani a partire dagli investimenti del Pnrr nell'ambito della salute. Secondo gli intervistati, le risorse dovrebbero essere destinate soprattutto al potenziamento delle strutture sanitarie, a cominciare dal numero di posti letto (la pensa così il 58 per cento del campione), e ai servizi territoriali, Case della comunità in primis (39 per cento). Ma, a sentire i cittadini, proprio perché il Piano per sua natura non può assegnare strutturalmente risorse alla spesa per il personale, per realizzare tutti i progetti in programma occorre in prima battuta migliorare gli stupendi degli infermieri (58 per cento) e promuovere corsi di laurea in Infermieristica (31 per cento). "E' interessante inoltre evidenziare - aggiunge Bottega – come solo il 6 per cento dei cittadini ritenga sufficiente reclutare infermieri dall'estero, a differenza della linea sposata dal governo". E nemmeno l'intelligenza artificiale, stando al 58 per cento del campione, può rimpiazzarli.