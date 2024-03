Sanità: sondaggio Nursind-Swg, timore italiani su Pnrr e Autonomia differenziata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini, inoltre, per migliorare l'accesso alle cure e l'assistenza ripongono le loro speranze nelle nuove figure previste dal Pnrr come l'infermiere di famiglia e comunità, ed anche nella realizzazione di case e ospedali di comunità, (sono confidenti rispettivamente il 55 per cento e il 56 per cento degli italiani). Certo, pesa la paura dei ritardi: oltre quattro responders su cinque sono preoccupati delle lentezze del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E il 55 per cento addirittura considera a rischio la ricezione dei fondi. Un timore che si avverte soprattutto al Centro (58 per cento) e ancora di più al Sud e nelle isole (60 per cento) e in generale tra i laureati (62 per cento). La stessa percezione negativa che si rivela sul fronte dell'Autonomia differenziata: l'esito del sondaggio Swg rivela infatti come i residenti nel Centro, al Sud e nelle isole e i laureati siano i più convinti che la riforma andrà ad aumentare il divario tra il Nord e il Sud sul fronte delle cure. Nel Meridione solo un cittadino su quattro prevede che possa portare a un miglioramento dei servizi sanitari nella propria Regione. (segue) (Com)