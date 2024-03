Slovenia-Germania: Scholz in visita ufficiale, in agenda incontro con premier Golob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà oggi in Slovenia per la sua prima visita ufficiale del Paese. Al castello di Brdo verrà ricevuto dal premier Robert Golob, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Sta". L'ufficio del premier riporta che Golob e Scholz discuteranno sulla situazione in Ucraina, nei Balcani occidentali e nel Medio Oriente. Si concentreranno quindi anche sull'allargamento dell'Unione europea, sull'immigrazione e sui temi attuali in ambito Nato prima del vertice di luglio a Washington.(Seb)