Baltimora: segretario ai Trasporti Buttgieg a colloquio con governatore Maryland e sindaco

- Il segretario ai Trasporti degli Stati Uniti, Pete Buttigieg, ha avuto un colloquio con il governatore del Maryland, Wes Moore, e con il sindaco di Baltimora, Brandon Scott, dopo il crollo del ponte Francis Scott Key. Lo rende noto lo stesso segretario su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter. “I soccorsi sono ancora in corso”, aggiunge Buttigieg. Almeno 20 persone potrebbero essere finite nelle acque del fiume Patapsco dopo il crollo del ponte, come riferisce l’emittente statunitense “Cnn” citando il portavoce del dipartimento cittadino dei vigili del fuoco, Kevin Cartwright. Quest’ultimo ha spiegato che i soccorsi sono attualmente in corso in collaborazione con la Guardia costiera Usa e con una squadra di sommozzatori. Le acque intorno al porto di Baltimora hanno una temperatura di circa -1 grado centigrado. Secondo Cartwright, al momento del crollo sul ponte si trovava un veicolo delle dimensioni di un autoarticolato. “Stiamo lavorando con determinazione, considerate le temperature. Nel posto in cui mi trovo sembra di stare a -1 grado, ma sono sicuro che la temperatura dell’acqua sia ancora più fredda. E questo alimenta la preoccupazione e i rischi per i nostri sommozzatori”, ha affermato Cartwright aggiungendo che i soccorritori stanno lavorando “metodicamente e in sicurezza” per garantire che “non si mettano in pericolo altre persone”. Il ponte, lungo oltre 25 chilometri, era stato inaugurato nel 1977, fa parte dell’Interstatale 695 e si trova all’imbocco del porto di Baltimora. Uno dei piloni è stato colpito intorno all’1:30 del mattino, ora locale, da una nave battente bandiera di Singapore, la Dali, per cause ancora da accertare. I proprietari dell’imbarcazione hanno fatto sapere che stanno cooperando con le autorità.(Was)